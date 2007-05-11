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20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
SAGA: presentano il video di ''Wind Him Up''
16/01/2021 - 18:27 (60 letture)

fasanez
Sabato 16 Gennaio 2021, 18.46.25
1
Questo è un pezzo che nella sua versione originale potrei ascoltare in loop per ore e ore.... Quqesta versione è oggettivamente suonata bene e non è male, ma l'originale è su un altro livello. Comunque, classe da vendere.
RECENSIONI
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79
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