GEOFF TATE: posticipato al 2022 il tour con tutto ''Empire'' e ''Rage for Order''

16/01/2021 - 18:40 (138 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Facciamo che ha più tempo per riposare la voce che ahimè non ha più 6 Facciamo anche 2023. 5 Eh in effetti.... se penso soprattutto ai pezzi di Rage for Order, tipo Surgical Strike, Neue Regel o Walk in the Shadows.... boh, modificherà le linee vocali. Comunque solo a scrivere questi titoli mi è venuta la pelle d’oca... 4 Si, ma anche no. Prima manda a puttane il gruppo che gli ha dato fama, disconoscendo però il genere, e poi gira il mondo a raccattare soldi proponendo sempre i classici dei Ryche....patetico. 3 Si, ma ce la farà a cantarli? :/ 2 Cominciamo con i rinvii all'anno prossimo 1 Che 2 capolavori