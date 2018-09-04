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VENOM INC. + GUESTS
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VENOM INC. + GUESTS
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IMONOLITH + LOGICAL TERROR
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THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
BROTHERS OF METAL: presentano il video di ''Chain Breaker''
17/01/2021 - 19:50 (54 letture)

No Fun
Domenica 17 Gennaio 2021, 23.17.54
1
Bel pezzo, però mi aspettavo un video più divertente.
RECENSIONI
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