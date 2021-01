PHIL SPECTOR: deceduto il produttore rock

Personaggio controverso, importantissimo, dalla carriera alla fine circoscritta a una ventina d'anni. Ma ai miei occhi è la causa di due scempi imperdonabili: Death of a Ladies' Man di Leonard Cohen e Let it be o meglio The long and winding road dei Beatles (da shock diabetico). Nel r'n'b ci stava, ma nel rock il suo wall of sound non mi è mai piaciuto (poi però a ripensarci ha prodotto All thiungs must pass di George Harrison)