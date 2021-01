ICED EARTH: Jon Schaffer è stato arrestato

18/01/2021 - 10:17 (409 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 14 D'accordo con Ovest,non aggiungo altro. 13 So che non e' questa la sede, ma sono disgustato da alcuni commenti qui sotto. Purtroppo in Italia arrivano le notizie filtrate. Vivo negli Stati Uniti da 7 anni e per tutta l'estate ho visto Seattle, Portland, LA, Chicago (dove vivo), New York, Minneapolis fatte bruciare da folle di protestanti (tranquilli, niente maschere o distanziamenti se ve lo steste chiedendo). Citta' vandalizzate, negozi saccheggiati e tante persone uccise. Pochissimi responsabili arrestati e subito scarcerati. Tutto lo sdegno e' per l'assedio (l'irruzione e' stata una farsa conclamata) a Capitol Hill dove si protestava contro le elezioni rubate. Chiudo la parentesi politica, ma era dovuta. Grazie Metallized per parlare di musica e delle vicende dei suoi protagonisti, come in questo caso. Mi stupisco che la gente voglia sapere di meno, anziche' di piu'. 12 Ha rovinato in pratica un gruppo e hai sei capi di accusa: un perfetto deficiente. Ora speriamo in almeno vent'anni di galera. 11 @annie Vero, e di questo infatti sono contento. Il mio primo messaggio era infatti un auspicio affinchè questo sito, che leggo sempre volentieri, non cominci a dare troppo spazio a notizie extra musicali come si fa invece altrove. 10 @HE difatti se vedi in archivio non ci sono altre news in merito alla faccenda 9 @brokenArrow. Forse ti è sfuggito il 90% restante del messaggio, che non è incentrato sulla notizia dei Diocletian, sulla quale ho fatto mea culpa. Resta invece l'altra parte del discorso. E aggiungo che se per te non dovrebbe avere diritto di parola un lettore che afferma di voler vedere, come opinione strettamente personale, quante meno possibili notizie di politica/cronaca su un sito di musica (dato che sono pubblicate altrove in quantità industriale) che dirti? Bene così, ne prendo atto. Anche il tuo messaggio per me è fiato sprecato. 8 @He: quindi hai sprecato fiato ma vabbè, col web è cosi, tutti hanno (purtroppo) diritto di parola 7 Ho scritto dal telefono commettendo un pò di errori di battituta. Ne approfitto comunque per correggere quantomeno una mia esattezza, ovvero che la notizia sui Diocletian è stata pubblicata, meglio così. 6 Ok questa notizia, ma spero sia l'ultima. Nel senso, spero vivamente che metallized.it non faccia come un ben noto "sito-collega" che ho smesso di leggere dove non passa giorno senza che si pubblichino 2-3 notizie relative al Covid18 o alla cronaca e/o politica statunitense (il tutto chiaramente coni commenti degli utenti, uno più livoroso o "saputello" dell'altro). E' una mia opinione personale e rimane tale, ma una rivista di musica dovrebbe parlare di musica, e non su notizie che solo tangenzialmente la riguardano Punto. Per esempio, oggi avrei voluto leggere la notizia (die due giorni fa) che i Diocletian pubblicheranno un nuovo album, non l'arresto di Schaffer sulla cui persona ormai si parla e sparla dovunque da due settimane. Il tutto col massimo rispetto per questo sito che seguo da molto, e che spero non prenda l'andazzo di altri... 5 Si è costituito. Che delusione. Speravo si desse alla macchia... 4 Come sputtanare una carriera, spero anche che il resto degli Iced gli facciano causa a sto coglione. 3 Che brutta gente...spero buttino la chiave 2 " Caro Jon, adesso per te saranno volatici per diabetici" 😬 Sò cazzi amari! 😗 1 Quel che è giusto è giusto. Sei capi d'accusa federali sono roba seria.