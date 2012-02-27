DEPTHS OF HATRED: ''Sadistic Trials'' è il nuovo singolo

22/01/21
WARDRUNA
Kvitravn
22/01/21
W.E.T.
Retransmission
22/01/21
JASON BIELER AND THE BARON VON BIELSKI ORCHESTRA
Songs for the Apocalypse
22/01/21
ENDEZZMA
The Archer, Fjord and the Thunder
22/01/21
PHANTOM ELITE
Titanium
22/01/21
EKTOMORF
Reborn
22/01/21
ASPHYX
Necroceros
22/01/21
CONVICTION
Conviction
22/01/21
WIG WAM
Never Say Die
22/01/21
STEVE HACKETT
Under A Mediterranean Sky
20/01/21
SHADOW OF INTENT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO
18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)
19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO