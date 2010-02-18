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17/02/21
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18/02/21
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19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
ULVER: entrano in studio per registrare il nuovo album
19/01/2021 - 21:05 (58 letture)

McCallon
Martedì 19 Gennaio 2021, 22.52.17
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Urca, notizia inaspettata. Ci hanno veramente preso gusto con i riferimenti all'antichità romana (e non).
RECENSIONI
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