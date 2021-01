EPICA: online il video di ''Rivers''

Ero scettico sul pubblicare una ballad come singolo, ma devo ricredermi. Non sarà al livello di "Tides of Time" o "Once Upon a Nightmare", ma la trovo comunque molto bella. Semplice ma funzionale, con una melodia emozionante e un'interpretazione vocale da brividi. In un album che si preannuncia molto maestoso, una ballad così permetterà di riprendere fiato. Forse qualcosa di teatrale come OUaN sarebbe stato fuori luogo. Non resta che aspettare il prossimo singolo, probabilmente "The Skeleton Key", e poi subito dopo l'album.