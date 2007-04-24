      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Live Album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/01/21
YOTH IRIA
As the Flame WIthers

29/01/21
WILSON
Thank You, Good Night. Live

29/01/21
NIGHTFALL
Eons Aura (EP Reissue)

29/01/21
EXIMPERITUS
Šahrartu

29/01/21
NIGHTFALL
Athenian Echoes (Reissue)

29/01/21
NIGHTFALL
Macabre Sunsets (Reissue)

29/01/21
WEREWOLVES
What a Time to be Alive

29/01/21
NIGHTFALL
Parade Into Centuries (Reissue)

29/01/21
CELLAR TWINS
Duality

29/01/21
OCEANA
The Pattern

CONCERTI

06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO

18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)

19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO

26/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
U.D.O: ecco la live clip di ''Man and Machine'' dal nuovo live album
23/01/2021 - 20:15 (63 letture)

Klacor
Sabato 23 Gennaio 2021, 22.03.54
1
Udo meglio del vaccino, un trattore.
ARTICOLI
01/12/2007
Live Report
U.D.O. + PRIMAL FEAR
Alcatraz, Milano, 15/10/2007
24/04/07
Intervista
U.D.O.
Intervista al cantante degli Accept
 
ALTRE NOTIZIE
23/01/2021 - 20:15
U.D.O: ecco la live clip di ''Man and Machine'' dal nuovo live album
14/01/2021 - 16:43
U.D.O: in arrivo a marzo il live ''Live In Bulgaria 2020
04/11/2020 - 19:42
U.D.O.: il 28 novembre uno show in streaming
31/07/2020 - 11:34
U.D.O.: online la clip ufficiale di ‘‘Pandemonium’’
03/07/2020 - 11:15
U.D.O.: guarda il video del nuovo singolo ‘‘Neon Diamond’’
17/05/2020 - 21:26
U.D.O: presentato il nuovo video
24/04/2020 - 10:29
U.D.O.: a luglio il nuovo disco ''We Are One''
17/01/2019 - 09:33
U.D.O.: in Italia ad aprile per due date
07/10/2018 - 09:48
U.D.O.: ufficializzata la nuova line-up
20/09/2018 - 07:30
U.D.O.: il bassista Fitty Wienhold lascia la band
ULTIME NOTIZIE
24/01/2021 - 00:13
THE DEAD DAISIES: Deen Castronovo lascia la band
24/01/2021 - 00:12
HARAKIRI FOR THE SKY: ‘‘Mære’’ posticipato, ascolta il quarto singolo ‘‘I'm All About the Dusk’’
24/01/2021 - 00:11
TOMAHAWK: tornano a marzo con ‘‘Tonic Immobility’’, ascolta il primo singolo
23/01/2021 - 20:19
BONGZILLA: firmano per Heavy Psych Sound Records, in arrivo il nuovo album
23/01/2021 - 20:12
THE AMENTA: online il video di ''An Epoch Ellipsis''
23/01/2021 - 20:06
KAYAK: in arrivo a maggio il nuovo album ''Out of This World'', ecco un breve teaser
23/01/2021 - 19:59
BEYOND GRACE: pubblicano il video di ''Fearmonger''
23/01/2021 - 16:42
SOEN: ascolta ‘‘Illusion’’ dal prossimo album
23/01/2021 - 16:34
PHANTOM ELITE: guarda il video della nuova ‘‘Glass Crown’’
23/01/2021 - 16:27
1782: disponibili i dettagli di ‘‘From the Graveyard’’, ascolta il primo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     