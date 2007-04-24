U.D.O: ecco la live clip di ''Man and Machine'' dal nuovo live album

25/01/21
YOTH IRIA
As the Flame WIthers
29/01/21
WILSON
Thank You, Good Night. Live
29/01/21
NIGHTFALL
Eons Aura (EP Reissue)
29/01/21
EXIMPERITUS
Šahrartu
29/01/21
NIGHTFALL
Athenian Echoes (Reissue)
29/01/21
NIGHTFALL
Macabre Sunsets (Reissue)
29/01/21
WEREWOLVES
What a Time to be Alive
29/01/21
NIGHTFALL
Parade Into Centuries (Reissue)
29/01/21
CELLAR TWINS
Duality
29/01/21
OCEANA
The Pattern
06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO
18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)
19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
26/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)