DREAM THEATER: concluse le parti di batteria del nuovo disco

25/01/2021 - 15:24 (155 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 6 ...che poi...a dirla tutta a me LaBrie non dispiace affatto. Anche e soprattutto ora, Però ammetto di non averlo ma sentito dal vivo. 5 Che ultimamente Labrie sia un po' in affanno e' palese,ma che addirittura venga cacciato e' fantascienza....per quanto riguarda Portnoy e un suo ritorno non mi sorprenderebbe anche se Mangini e' un metronomo umano. Cmq a me basta che il buon Michele vada avanti con il Transatlantico, gli LTE e Sons Of Apollo... 4 Io sinceramente considero mangini un mostro, la brie è criticato sfiatato ma il suo timbro è comunque unico e non riesco a immaginare i brani storici cantati da soto. Ovvio che Jeff è una specie di re Mida ma per me labrie è insostituibile. Poi Portnoy con soto già c'è, si chiamano sons of Apollo 3 Giusto che LaBrie non riesce ad arrivare dove arriva ancora Roby Facchinetti. Se entrasse Soto sarebbe un capolavoro. Basta che duri di più di un battito d'ali di farfalla. 2 Micologo...a parte i pooh mica poi così campata per aria... 1 Tutto torna! Gliele hanno fatte fare subito per cacciarlo e richiamare Michelino Portnoy! La mia profezia si sta avverando! Ora manca solo la dichiarazione ufficiale, l'uscta di Giacomino La Brie, l'ingresso di Jeff Scott Soto e Mangini a La Brie che vanno nei Pooh! Daje!