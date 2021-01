TOTO: un video dall'album solista di Steve Lukather e i dettagli del disco di Joseph Williams

Due giganti. Di lukater non mi stancherei mai di lodarlo sia come chitarrista virtuoso ma di classe, sia come cantante, la sua voce calda straordinaria. Williams non un semplice rimpiazzo di Bobby Kimball ma un vero talento. Da giovane era un clone di Michael Jackson (til the end), e la sua recente reinterpretazione di human nature da pelle d'oca, ma ha ridato un'anima ai toto, i dischi con lui sono straordinariamente belli. Questi progetti solisti mi sembrano pi degli spin off dei toto, che senza David paich hanno poco ragione di esistere, comunque da non perdere