AMORPHIS: pubblicato il singolo ''Brother and Sister''

6 vabbè...numero di copie a parte...grandissima band!gli ultimi 3 album in studio mi sono piaciuti moltissimo, belle canzoni,melodie bomba e gran voce!! lunga vita a loro. 5 a parte che era già presente nell'edizione de lux dell'album. Notizia un pò da rivedere secondo me. 4 Come @d.r.i.: gli Amorphis hanno una media qualitativa delle uscite spaventosa e quando esce un loro album lo faccio mio. Poi, come penso capiti a tanti per ogni gruppo, se devo andare ad ascoltare qualcosa sono sempre i soliti due o tre album (per me Elegy e Tuonela). Ma ciò non toglie che loro sono una certezza 3 Più che per spaventare è per giocare ironicamente con i cliché del genere 2 Che dire tutto ciò che esce con il nome amorphis a me fa impazzire, con quella voce poi... 1 666 copie........nel 2021 ancora giochiamo con i numerini per spaventre...ma dai