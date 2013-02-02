WOLFCHANT: in arrivo il nuovo album ad aprile

01/02/21
DEPTHS OF HATRED
Inheritance
01/02/21
STARGAZER
Psychic Secretions
03/02/21
SEA SLEEPER
Nostophobia
05/02/21
THE RUINS OF BEVERAST
The Thule Grimoires
05/02/21
UNCERTAINTY PRINCIPLE
Sonic Terror
05/02/21
KALIDIA
Lies Device (Reissue)
05/02/21
CULT OF LUNA
The Raging River
05/02/21
BLURR THROWER
Les Voutes
05/02/21
WOLF KING
The Path of Wrath
05/02/21
PRODUCT OF HATE
You Brought This War
06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO
18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)
19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
26/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
27/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
TRAFFIC CLUB - ROMA