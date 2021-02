DEMONS & WIZARDS: Hansi Kursch abbandona il progetto

01/02/2021



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 . Potrei rispondere che c'e' un limite oltre il quale si viene giudicati e forse è semplicemente "la legge". Perchè altrimenti la stessa cosa potremmo anche sostenerla per Karl Logan per dirne uno... @Rob, hai ragione, da provocatore. Potrei rispondere che c'e' un limite oltre il quale si viene giudicati e forse è semplicemente "la legge". Perchè altrimenti la stessa cosa potremmo anche sostenerla per Karl Logan per dirne uno... 3 Se poi uno volesse stare lì a provocare si potrebbe questa domanda: "Ma non si è sempre detto che non si deve giudicare l'artista per la sua vita privata?". Tutta questa corsa a prendere le distanze da Schaffer. Non so, ma sta gente non ha mai parlato tra di loro del più e del meno? Non so...non sono convinto 2 Ecco... 1 Forse era una risposta a una domanda, comunque, per me.... decisamente ovvio, non c'era bisogno di dirlo.