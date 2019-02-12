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ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
TRAFFIC CLUB - ROMA
JINJER: al lavoro sul prossimo disco
01/02/2021 - 21:19 (61 letture)

Daniele
Lunedì 1 Febbraio 2021, 21.52.26
1
Adesso che non si possono fare i tour si lavora in studio
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17/02/2019
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AMORPHIS + SOILWORK + JINJER + NAILED TO OBSCURITY
Live Club - Trezzo sull'Adda (MI) - 12/02/2019
 
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