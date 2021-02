NANOWAR OF STEEL: disponibile il video del singolo ''Formia''

08/02/2021 - 14:09



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Spero sia uno scherzo perchè "this song is no fun" 3 Anche perché il problema è, se si mettono a fare del pop dozzinale come questo, che chi lo ascolta non capisca che loro sono demenziali, visto che questo genere stesso, inconsapevolmente, lo è. Come gli Elio e le Storie Tese, quando hanno registrato il primo album nello studio accanto a quello di Ligabue, che hanno detto che pensavano che le sue canzoni fossero più demenziali delle loro. E il primo Ligabue non faceva nemmeno cagare, cioè, non tantissimo, cioè meno di questo pezzo di sicuro. Resto convinto che sia uno scherzo, che però come dice Fasanez qui non fa molto ridere, e che poi al momento giusto tornano con un bel pezzo potenteAnche perché il problema è, se si mettono a fare del pop dozzinale come questo, che chi lo ascolta non capisca che loro sono demenziali, visto che questo genere stesso, inconsapevolmente, lo è. Come gli Elio e le Storie Tese, quando hanno registrato il primo album nello studio accanto a quello di Ligabue, che hanno detto che pensavano che le sue canzoni fossero più demenziali delle loro. E il primo Ligabue non faceva nemmeno cagare, cioè, non tantissimo, cioè meno di questo pezzo di sicuro. 2 Per me è no, non tanto per il nuovo corso che non ho condiviso ma proprio per il pezzo che fa cagare sotto tutti i punti di vista: testo e musiche. Mi vado ad ascoltare Olmo 1 Boh, mai successo di ascoltare un pezzo dei nanowar e non ridere per nulla.