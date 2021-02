CHICK COREA: scomparso il tastierista jazz

12/02/2021 - 11:05 (168 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 7 E omologhiamoci pure noi va! RIP Chick Corea 6 Un grande... è stato il primo artista a suonare al Blue Note di Milano, mi ero informato sui biglietti ma sono andati esauriti in un battito di ciglia... 5 Commovente anche il ricordo degli altrettanti giganti che lo commemorano. Un musicista enorme, molto influente e dalla grande volontà esploratice. Ha lasciato ore di grande musica con i suoi vari progetti. Ennesima grande perdita di livello per la musica mondiale. 4 Una leggenda. Rip. 3 Immenso, maestro indiscusso del genere e della musica in generale, oltre che essere un innovatore e scopritore di talenti. Tramite lui sono nati tantissimi ottimi musicisti di prim'ordine, sarebbe troppo lungo da menzionarli. Per chi non lo conoscesse, vi consiglio i vari album dei suoi progetti "ROMANTIC WARRIOR" E "ELEKTRIC BAND" se cercate un fusion moderno, per il canto l'album con Bobby McFerrin "Play", ma ogni suo lavoro merita di venir ascoltato. R.I.P. Chick Sono scioccato e terribilmente dispiaciutoImmenso, maestro indiscusso del genere e della musica in generale, oltre che essere un innovatore e scopritore di talenti. Tramite lui sono nati tantissimi ottimi musicisti di prim'ordine, sarebbe troppo lungo da menzionarli. Per chi non lo conoscesse, vi consiglio i vari album dei suoi progetti "ROMANTIC WARRIOR" E "ELEKTRIC BAND" se cercate un fusion moderno, per il canto l'album con Bobby McFerrin "Play", ma ogni suo lavoro merita di venir ascoltato. R.I.P. Chick 2 Un gigante della Musica... Grazie e grazie: buon viaggio 1 ....artista eccezionale....r i p....