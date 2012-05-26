H.E.A.T: ascolta la versione di ''Rise'' con Kenny Leckremo

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duke
Domenica 14 Febbraio 2021, 12.39.42
3
...ottima voce....ma anche io preferivo erik....
fasanez
Domenica 14 Febbraio 2021, 10.21.57
2
La voce non gli manca di certo, se lagioca con Erik, che però preferisco, ma è gusto mio. Troppe "variazioni" non mi piacciono, ma è un problema mio. Vedremo se live, dove Erik era un mostro saprà confermare la bravura in studio!.
HeroOfSand_14
Domenica 14 Febbraio 2021, 10.19.17
1
Eh che bomba, Kenny ha una grandissima voce, non sarà il frontman pazzesco quale è Erik, ma la voce c'è e qui si esalta alla grande
RECENSIONI
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