ICED EARTH: Stu Block, Luke Appleton e Jake Dreyer lasciano il gruppo

15/02/2021 - 19:39 (238 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Vigliaccata 7 Pure quelli sul Piave tenevano famiglia. E' questo l'heavy metal? 6 Da Whisky a Go Go a Ipocrisia a Go Go è un attimo... 5 Tengono famiglia pure loro, non è che stanno sul Piave a difendere la patria. 4 Vigliacchi. Hanno paura della cancel culture 3 Terminata la detenzione rimetterà in piedi gli Iced earth con barlow. 2 Sicuro sarà marchiato a vita... Che palle, e io che speravo di ascoltare un altro album con Stu Block alla voce 1 Ha sbagliato e ne sta pagando le conseguenze, ma sarà marchiato a vita per ciò? Staremo a vedere