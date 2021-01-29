WINDING ROAD: guarda il loro nuovo video

16/02/21
ARCANE TALES
Tales From Shàranworld
16/02/21
REINA NEGRA
Aquelarre (Collezione)
16/02/21
ARCANE TALES
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18/02/21
EXSOM
Red Carpet to Paradise
19/02/21
TEMPERANCE
Melodies of Green and Blue (EP)
19/02/21
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19/02/21
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19/02/21
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19/02/21
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19/02/21
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19/02/21
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
26/02/21
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REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
27/02/21
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TRAFFIC CLUB - ROMA
28/02/21
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/03/21
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LEGEND CLUB - MILANO
14/03/21
MARK LANEGAN BAND
TEATRO MANZONI - BOLOGNA
18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
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ORION - CIAMPINO (ROMA)
20/03/21
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CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
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