SECRET SPHERE: il lyric video del singolo ''The End of an Ego''

16/02/2021



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Ho ascoltato già quello dei Labyrinth e che dire se non bravi e ancor meglio dei due precedenti (anche se andando più indietro "6 days to nowhere e "free man" non mi sono mai del tutto piaciuti e mi ero anche disaffezionato alla band). Io semplicemente dico che a gusto personale trovo più emozionanti i Secret Sphere in melodie & voce con Messina dietro al microfono, ma a scanso di equivoci non voglio far intendere che siano per forza i migliori sulla piazza. Poi Luppi che ti devo dì... gli riconosco tutti i meriti canori che ha, ma sarà un problema mio, non mi trasmette "feeling" con i S.S. ne sul doppio live-album "one night in Tokyo" e ne con i brani del vecchio repertorio S.S. riproposti dal vivo (dove son stato presente) va meglio con i brani dove effettivamente era nella band ( "nature of time" e "portrait of a dying heart") ma comunque non mi fa impazzire la sua voce. Gli riconosco comunque tutti i meriti e le qualità che possiede e gli vengono giustamente attribuiti da addetti stampa e dai fan, ma per Me Messina è Messina! Lo trovo perfetto. Ha una voce più calda e mi aggrada sempre tantissimo ascoltarLo ogni qualvolta riprendo un qualsiasi brano a partire da "archetype" indietro fino al primissimo "mistress of the shadowlight" del '99. Un saluto. 2 mardonziak,nel frattempo ascoltati l'ultimo dei Labyrinth,veramente ottimo. Messina bella voce ma Luppi e' Luppi! 1 fra un mese. La voce di Roberto Messina poi... 🤩 è quel quid che rivolevo dentro questa grande band! In campo "power" italiano per Me ancora battono tutti. Bel brano anche questo. Album che non vedo l'ora di aver tra le manifra un mese. La voce di Roberto Messina poi... 🤩 è quel quid che rivolevo dentro questa grande band! In campo "power" italiano per Me ancora battono tutti.