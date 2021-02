MYLES KENNEDY: a maggio il secondo album solista, ecco i dettagli

16/02/2021



Discutine con noi sul FORUM Daniele Girardelli "danygira" 2 In effetti erano almeno 4 mesi che non pubblicava un disco. Però più che Steven Wilson che ultimamente mi pare abbia diradato un po', io pensavo che il duetto principe potrebbe essere quello con Glenn Hughes. Vince chi spacca più bicchieri con gli acuti. La canzone? Interessante 1 Giusto per fare la solita battuta sulla sua sovraesposizione direi che potrebbe fare un album insieme all'altro "Pippo Baudo" della musica Steven Wilson 🤣 così ci leviamo sto pensiero in un colo solo