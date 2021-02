MOTORHEAD: ad aprile il nuovo live album ‘‘Louder than Noise… Live in Berlin’’

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 @Korgull, ma và? Non ne sapevo niente... 6 Ma non doveva uscire anche una specie di album solista di Lemmy mixato dal figlio? 5 Come tutte le band con una lunga storia come i Motorhead, esistono centinaia di registrazioni sia audio che video di concerti da tutto il mondo, ogni tanto tirano fuori qualcuna di queste registrazioni, ripuliscono un pò i suoni e le infilano dentro le varie ristampe: è successo così con le reissues di Overkill, Bomber, Ace Of Spades ed ora questa... ricordo che a dicembre di qualche anno fa invece hanno "regalato" un free-download di un concerto del 1996 sempre in Germania, ma a Bonn, decisamente migliore di questo. 4 ...anche perché se c'è una band che da sempre è martoriata da live e raccolte varie senza una logica sono proprio i Motorhead. E questo avveniva negli anni '90, anni '00, anni '10... 3 guarda che io sono primo che compra queste da anni...genio di che..rilassati ! 2 Ma prepariamoci cosa, che Lemmy è morto 5 anni fa e da allora sono usciti già due album postumi (live del tour del 40esimo anniversario di carriera e remaster di Ace of Spades). E' arrivato il genio a dirci cosa succede quando un grande gruppo smette e/o un artista muore. 1 prepariamoci a questo genere di uscite. postume ..bla..bla ..bla ....poi lo comprero' lo so gia'....