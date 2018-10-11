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GRETA VAN FLEET: pubblicata la clip di ''Heat Above''
18/02/2021 - 17:37 (109 letture)

InvictuSteele
Giovedì 18 Febbraio 2021, 20.23.03
2
Io trovo questo pezzo splendido.
Rob Fleming
Giovedì 18 Febbraio 2021, 18.16.47
1
Della canzone si è già detto. Preferivo non aver visto il video. Se poi penso che questo è il brano scelto per aprire il nuovo cd. Mah, sono decisamente perplesso. Ed estremamente scettico. Ecco, sì, soprattutto scettico
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