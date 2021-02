BON JOVI: guarda il video di ‘‘Story of Love’’

18/02/2021 - 20:06 (157 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Anch'io mi sono fermato a Keep che per tutti sarà sempre l'album nuovo anche per quel rap che fu La Sorpresa per ognuno di noi. Quello che mi colpisce è l'involuzione della voce. Non mi piace più. E sono d'accordo con @fasanez. Mai come oggi si comprende l'importanza di Sambora nel sound, nei controcanti, negli assoli. 7 I paragoni col passato non hanno ovviamente senso di esistere, ma questo brano mi ricorda un po’ certe ballad del passato. Per quanto non li riesca più ad apprezzare dai tempi di Keep the Faith..... il brano è non è malaccio. 6 Ovviamente siamo anni liuce lontani dai vecchi fasti e per me Sambora manca davvero tanto, ma il pezzo è quello che mi è piaciuto di più tra quelli sentiti dell'ultimo lavoro. Purtroppo il tempo non fa sconti a nessuno..... e....., se penso che per me keep the faith è l'album nuovo dei BJ e poi guardo l'anno di uscita mi prende un colpo e mi guardo allo specchio... 5 Sembra il fratello minore di Claudio Baglioni 4 Il mio è servito a fartelo notare. 3 Come il tuo? A parte questo, anche la loro musica, di pari passo, ha drasticamente perso di mordente e qualità. Ovvio, i fasti degli anni '80 non sono ripetibili ma le ultime tracce sono veramente fiacche e senz'anima, Do What You Can in primis. 2 I commenti, quelli utili. 1 Mamma mia che tristezza vedere Bon Jovi con i capelli corti e grigi, un segno troppo evidente che il tempo passa e non fa sconti...