CREEPING FEAR: ascolta la nuova ''Hategod Triumph''

23/02/21
SCHIZO
Delayed Death – 1984/1989 The years of collapse
23/02/21
TENEBRO
Liberaci dal Male
25/02/21
VEKTOR / CRYPTOSIS
Transmissions of Chaos
25/02/21
ABSTRAKT
Uncreation
26/02/21
RICHARD BARBIERI
Under A Spell
26/02/21
WALK THE WALK
Walk the Walk
26/02/21
BONFIRE
Roots
26/02/21
MELVINS
Working with God
26/02/21
INFERNALIZER
The Ugly Truth
26/02/21
TIMELOST
Gushing Interest
26/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
27/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
TRAFFIC CLUB - ROMA
28/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/03/21
MICHALE GRAVES + NIM VIND
LEGEND CLUB - MILANO
14/03/21
MARK LANEGAN BAND
TEATRO MANZONI - BOLOGNA
18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA
23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO