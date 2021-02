Video veramente disturbante, ho fatto fatica ad arrivare in fondo. La tematica ricorda pellicole come turistas o martyrs ma con un livello splatter veramente duro. Forse solo il video degli anthrax Blood Eagle wings lo batte. Dal punto di vista musicale ottimo pezzo in linea con la loro recente produzione, riff tritaossa con alternanza fra tempi rallentati mosh style e accellerate repentine. Per ora tengono botta visto che sono di mezz'età, genere duro da portare avanti