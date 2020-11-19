STRANGER VISION: ecco il singolo ''Rage''

01/03/21
WARRIOR PATH
The Mad King
05/03/21
SOM
Awake
05/03/21
WITHERFALL
Curse of Autumn
05/03/21
TAAKE / HELHEIM
Henholdsvis
05/03/21
MORK
Katredalen
05/03/21
TERROR
Trapped in a World
05/03/21
SKOLD
Dies Irae
05/03/21
BRAND OF SACRIFICE
Lifeblood
05/03/21
LINISTIT
Evil Arises
05/03/21
DREAMSHADE
A Pale Blue Dot
28/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/03/21
MICHALE GRAVES + NIM VIND
LEGEND CLUB - MILANO
14/03/21
MARK LANEGAN BAND
TEATRO MANZONI - BOLOGNA
18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA
23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO
24/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ALCATRAZ - MILANO
25/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA