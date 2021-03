SCORPIONS: aggiornamenti sul nuovo disco in studio

Secondo me dovevano ritirarsi ancora nel 2012 dopo Sting in the tail...anno del primo annuncio di ritiro definitivo dalle scene fatto con un buonissimo album appena citato. Adesso sinceramente parlando cominciano a stufare anche loro dato che per buone siano state le uscite dopo il 2012...suonano scintatissime e non più all' altezza del loro glorioso passato...anche questo secondo me e' un modo come un altro per voler chiudere male la propria carriera..o alla peggio cercare di sopravvivere a tutti i costi .