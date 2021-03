ENTOMBED A.D.: L-G Petrov è deceduto

08/03/2021 - 12:38 (528 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 19 Mazzata. RIP. Non ci sei più ma la tua arte resterà per sempre immortale. Grazie. 18 Che notizia... Sono distrutta dal dolore, non dico altro.. 😭😭😭 17 R.I.P. Lars e grazie di tutto , dischi come Wolverine Blues mi hanno veramente cambiato la vita.....purtroppo con te svanisce anche la possibilità di vedere una reunion degli Entombed con membri originali 16 RIP LG 15 Uno dei più grandi growler del Death Metal.... RIP LG! 14 i miei idoli musicali....Eddie VH,James Hetfield,LG Petrov....oggi è un giorno di merda...un mito...uno dei pilastri del Death Metal....ogni volta che l'ho incontrato sempre gentile e disponibile...ricordo una volta a Milano,beccato prima di salire sul palco,a picture please..sorry but now i play...ok ok ...solita posa...sorrisi,si è tolto il guanto per darmi la mano!!notizia che purtroppo mi aspettavo ma che fa male lo stesso....addio Chief Rebel Angel... 13 @Luca: già i commenti come i tuoi non andrebbero fatti figuriamoci la raffinatezza di cercare di fare polemica sotto la news di una morte. 12 Pace all'anima sua 11 Mentre tutti rompono il cazzo per il COVID c’è gente malata per davvero.. rip 10 E pensare che in quest'ultimo periodo avevo ripreso ad ascoltare la discografia degli Entombed e di cui ero innamorato di Serpent Saints... Non ho parole e sono rimasto di sasso.. Rip a LG Petrov.. 9 Male incurabile, affrontato con grande dignità e un sorriso stampato in ogni foto. Grande essere umano. Che la terra ti sia lieve. R.I.P. L-G 8 Non amo particolarmente il growl tranne il suo e quello di pochi altri, poi ha cantato su due dischi per me fondamentali come Wolverine e too ride, dove il growl ha lasciato il posto a un cantato più umano ma sempre cazzutissimo. Gran personaggio e gran perdita per il genere. Adios amigo 7 Questa è veramente tosta da mandare giù... Tristezza infinita. Il mio ricordo torna a quel giorno di più di trent’anni fa in cui comprai il vinile di Left Hand Path da Disfunzioni Musicali a Roma. Tornato a casa lo misi sul piatto, già l’urlo iniziale mi incollò alla sedia, e - figuriamoci - dovevo ascoltare ancora tutto il resto.... Nel giro di pochi giorni LG era già diventato uno dei miei idoli adolescenziali. Idolo lo è rimasto in tutti questi anni e continuerà ad esserlo in eterno. R.I.P. 6 Rip 5 Un male veramente terribile....ciao grande! Stasera left hand path a manetta 4 Un lunedì peggiore è difficile immaginarelo. LG è sempre stato per me il top di un genere e di un modo di vedere la musica. Il lemmy del Death metal. Se ne va un pezzo importante della mia vita musicale che con gli Entombed e tutti i loro album è riuscito a darmi quasi tutto ciò che cerco da questo genere musicale. Rip. Tristezza infinita 3 Il più autentico e vero tra i grandi. Orgoglioso di averlo visto live. 2 Che tristezza. R.I.P. 1 Malattia di merda in uno dei posti peggiori del corpo in cui poteva manifestarsi. Almeno ha smesso di soffrire. R.I.P.