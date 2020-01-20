DIESPNEA: presentano il nuovo singolo ''Rén''

12/03/21
RONNIE ATKINS
One Shot
12/03/21
MARIANAS REST
Fata Morgana
12/03/21
VARMIA
bal Lada
12/03/21
CHEZ KANE
Chez Kane
12/03/21
CONAN
Live at Freak Valley
12/03/21
ENFORCED
Kill Grid
12/03/21
SUNSTORM
Afterlife
12/03/21
HEART HEALER
The Metal Opera By Magnus Karlsson
12/03/21
SECRET SPHERE
Lifeblood
12/03/21
ISSA
Queen of Broken Hearts
13/03/21
MICHALE GRAVES + NIM VIND
LEGEND CLUB - MILANO
14/03/21
MARK LANEGAN BAND
TEATRO MANZONI - BOLOGNA
18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA
23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO
24/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ALCATRAZ - MILANO
25/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
25/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)