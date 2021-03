SMITH/KOTZEN: ecco il lyric video della nuova ''Running''

11/03/2021 - 09:08 (149 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 @Melkor Può essere che mancando due settimane all'uscita questo sia proprio l'ultimo singolo; a meno che poi non mettano fuori un nuovo video giusto in occasione dell'uscita, il 26 marzo. 6 Per me veramente tanta roba. L'assoldo finale del pezzo è da ascoltare il loop. 5 se continuano cosi sentiremo tutte le tracce prima dell'uscita ... comunque sembrerebbe un ottimo lavoro 4 Copio ed incollo il post di @Tino. Quando esce lo ascolto con attenzione, ma mi sa che il supporto fisico sarà mio. 3 Niente male, come il precedente. 2 Bello, aspetto con ansia il disco. 1 Il precedente singolo è imbattibile ma anche qua siamo a livelli di eccellenza.