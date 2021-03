PINK FLOYD: ad aprile uscirà ‘‘Live at Knebworth 1990’’, online il primo singolo

11/03/2021 - 13:03 (172 letture)



6 Per quanto li ami questa volta passo. 5 Solo per i fans accaniti. 4 Lo ricordo quello show, lo dettero in TV e prima deiPF suonò Mccartney che chiuse con una SPETTACOLARE Hey Jude cantata da tutti. Ricordo che il "telecronista" disse "Difficilmente i PF riusciranno a ripetere l'emotività raggiunta in questo finale". Per il resto quoto @Rob. 3 Sì vabbé, ma...? Sarà molto diverso da Delicate sound of thunder? Sì! Qua ci sono solo 7 pezzi 2 Tutto da sentire e risentire. Unioni dei gruppi che ha maggiormente influenzato la musica del secolo scorso. Ideale per tutti quelli che hanno bisogno di buona musica, prima e dopo i pasti, con un buon bicchiere di whiskey ed un buon cohiba. 1 Tuttto gia' sentito e strasentito. Uno dei gruppi piu' inflazionati si seeeeeeeempre ! Ideale pegh qualche settantenne che lo ascolta dopo pranzo, magari con un buon sigagho Toscano. Caghi saluti