ISSA: in streaming il lyric video di ''Blue'' dal suo nuovo disco

12/03/2021 - 17:29 (54 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 Mah...non capisco più le case discografiche...adesso fanno contratti a casaccio...obbiettivamente non e' nulla di speciale e sicuramente chi cavolo va a comprarsi un cd di sta tizia?....avrebbe più chance un cantante neomelodico in Norvegia. 1 un gruppo come tanti altri che non apporta nulla di innovativo al genere musicale è quello di ISSA...