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Devolution Series #1 - Acoustically Inclined, Live in Leeds

19/03/21
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Wish to Leave

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18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)

19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA

23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO

24/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ALCATRAZ - MILANO

25/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

25/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
MYLES KENNEDY: ascolta la titletrack del nuovo album ''The Ides of March''
16/03/2021 - 16:46 (72 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
02/07/2015
Live Report
SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS + RIVAL SONS
Arena Mediolanum Forum, Assago (MI), 26/06/2015
 
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