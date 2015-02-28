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19/03/21
DEVIN TOWNSEND
Devolution Series #1 - Acoustically Inclined, Live in Leeds

19/03/21
MIDNIGHT ODYSSEY
Biolume Part 2: The Golden Orb

19/03/21
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Solar Paroxysm

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Symphony of Good and Evil

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War of the Jewels

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Live by Fire II (Live)

19/03/21
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Царю Небесный / Carju Niebiesnyj

19/03/21
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Beyond The Past

19/03/21
LUNAR SHADOW
Wish to Leave

CONCERTI

18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)

19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA

23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO

24/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ALCATRAZ - MILANO

25/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

25/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
ATLAS: disponibile la clip di ''We Are the Fire''
17/03/2021 - 11:12 (33 letture)

ARTICOLI
17/10/2018
Live Report
MONUMENTS + VOLA + KADINJA + ATLAS
Circolo Svolta, Milano - 13/10/2018
05/03/2015
Live Report
UMA FEST: RED SKY + TREWA + LOCUS ANIMAE + ATLAS PAIN
Cerb3ro Club, Rozzano, 28/02/2015
 
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