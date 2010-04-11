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19/03/21
DEVIN TOWNSEND
Devolution Series #1 - Acoustically Inclined, Live in Leeds

19/03/21
MIDNIGHT ODYSSEY
Biolume Part 2: The Golden Orb

19/03/21
MARE COGNITUM
Solar Paroxysm

19/03/21
HEVILAN
Symphony of Good and Evil

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Царю Небесный / Carju Niebiesnyj

19/03/21
LUNAR SHADOW
Wish to Leave

CONCERTI

18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)

19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA

23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO

24/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ALCATRAZ - MILANO

25/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

25/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
TAAKE: disponibile lo split coi Helheim ''Henholdvis''
17/03/2021 - 20:58 (54 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
24/10/2018
Live Report
TAAKE + BOLZER + SLEGEST
Legend Club, Milano, 19/10/2018
04/05/2014
Live Report
TAAKE + DEWFALL + VIDHARR + BLIND HORIZON
Traffic Club, Roma, 29/04/2014
28/04/2012
Live Report
TAAKE
Traffic Club/Insomnia, Roma/Scordia (CT), 20-21/04/2012
25/04/2012
Intervista
TAAKE
Una passione chiamata black metal
11/04/2010
Live Report
TAAKE + HORNA
Girone infernale
 
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