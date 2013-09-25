GOD IS AN ASTRONAUT: disponibile il video di ''In Flux''

19/03/21
DEVIN TOWNSEND
Devolution Series #1 - Acoustically Inclined, Live in Leeds
19/03/21
MIDNIGHT ODYSSEY
Biolume Part 2: The Golden Orb
19/03/21
MARE COGNITUM
Solar Paroxysm
19/03/21
HEVILAN
Symphony of Good and Evil
19/03/21
ENFORCER
Live by Fire II (Live)
19/03/21
ERRA
Erra
19/03/21
AINUR
War of the Jewels
19/03/21
MONO
Beyond The Past
19/03/21
BATUSHKA
Царю Небесный / Carju Niebiesnyj
19/03/21
LUNAR SHADOW
Wish to Leave
18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA
23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO
24/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ALCATRAZ - MILANO
25/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
25/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
26/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
26/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)