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19/03/21
DEVIN TOWNSEND
Devolution Series #1 - Acoustically Inclined, Live in Leeds

19/03/21
MIDNIGHT ODYSSEY
Biolume Part 2: The Golden Orb

19/03/21
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Solar Paroxysm

19/03/21
HEVILAN
Symphony of Good and Evil

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Live by Fire II (Live)

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ERRA
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War of the Jewels

19/03/21
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Beyond The Past

19/03/21
BATUSHKA
Царю Небесный / Carju Niebiesnyj

19/03/21
LUNAR SHADOW
Wish to Leave

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18/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)

19/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

20/03/21
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS TBA (POSTICIPATO!)
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

23/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ORION - ROMA

23/03/21
SWANS + NORMAN WESTBERG
ALCATRAZ - MILANO

24/03/21
THE SISTERS OF MERCY
ALCATRAZ - MILANO

25/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

25/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
GOD IS AN ASTRONAUT: disponibile il video di ''In Flux''
18/03/2021 - 17:20 (29 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
21/10/2015
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT
Orion Live Club, Ciampino (RM), 14/10/2015
17/09/2014
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT + ELECTRIC SARAJEVO
Orion Live Club, Ciampino (RM), 13/09/2014
10/11/2013
Intervista
GOD IS AN ASTRONAUT
Niels Kinsella ci racconta il nuovo album
29/09/2013
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT + DEATH LETTERS
Gebaude 9, Colonia, 25/09/2013
 
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