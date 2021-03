ARTILLERY: diffusi i dettagli del nuovo ''X'', ascolta ''In Thrash We Trust''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Musicalmente ineccepibili, si sente che sono loro con alcune melodie di chitarra che sanno di orientale, manca però quel qualcosa in più che era di Flemming con il suo cantato imperfetto ma unico. Questo è bravo ma è più ordinario, sembra quasi mats leven, più adatto secondo me a un metal più classico. Comunque è bello sapere che ci sono ancora 1 Diciamo che oggi sono una band molto prevedibile a differenza dei primi lavori. Comunque fa sempre piacere il fatto che siano in opera e che facciano il loro compito: in thrash we trust!