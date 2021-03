AMORPHIS: annunciano il nuovo live album ''Live at Helsinki Ice Hall''

7 @Rob: dvd+2cd bellissimo! 6 Grazie @Transcendence. Lo vado ad ascoltare se lo trovo. 5 @ Rob Fleming: Un live DVD che riprende un concerto al Club Teatria ad Oulu del 2009. 4 Ciao @d.r.i., io ho tutti gli album in studio, quello che citi tu cos'è? (tieni presente che per me il periodo migliore nasce con Elegy e Tuonela) 3 Per chi non lo avesse consiglio caldamente Forging The Land Of Thousand Lakes 2 Mi sembra che spazino in lungo e in largo. Il che è ottimo. 1 E anche questo va in preorder...questa settimana è stata dispendiosa.