GENGHIS TRON: tutto il nuovo ''Dream Weapon'' in streaming

28/03/21
LEBENSNACHT
The Realm Beyond
29/03/21
LILYUM
Circle of Ashes
29/03/21
PRIMITAI
Violence of the Skies
30/03/21
APHRODITE
Orgasmic Glory
31/03/21
OBVURT
The Beginning
01/04/21
OBSCURE FATE
Ravens Call (EP)
02/04/21
CACTUS
Tightrope
02/04/21
DARKTHRONE
Shadows of Iconoclasm
02/04/21
FUOCO FATUO
Obsidian Katabasis
02/04/21
SPELLFORGER
Upholders of Evil
27/03/21
TYGERS OF PAN TANG + GUEST TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
27/03/21
RECKLESS LOVE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
08/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
09/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LA TENDA - MODENA
10/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
16/04/21
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/04/21
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)
05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA