ROCK THE CASTLE: rinviato al 2022

29/03/2021 - 11:13 (454 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 14 Parlando realisticamente, secondo me di concerti non ne vedremo più, andare ai concerti sarà l'ultimo dei nostri pensieri se le cose continuano così per un altro anno... 13 Evviva... Chissà se si farà davvero 12 Devo confessarvi che a 57 anni la mia (grossa) paura è quella di perdermi le ultime stagioni di musica dal vivo, prima che il volume sia troppo alto, la sala troppo lontana e il concerto troppo tardi.... Ho ancora nel cassetto il biglietto dei Testament di Trezzo del febbraio 2020. Il mio primo istinto è stato quello di dire "aiuto in qualche modo il mondo della musica non chiedendo il rimborso". Mi sono detto "tengo il biglietto e quando i Testament torneranno a Trezzo (e all'epoca c'era una data a novembre 2020), avrò già il biglietto" . Poi, non stai a guardare tutti i giorni se il concerto dei Testament è ancora in programma... e quando vai finalmente a vedere scopri che il concerto, ovviamente, non c'è più, la finestra del rimborso si è già chiusa e i Testament sono programmati a Cremona per una altra manifestazione per la quale il tuo biglietto non è valido. Va beh, sciocchi ci si nasce... 11 @Da-X sono assolutamente d'accordo, i grossi eventi tipo il Firenze Rocks saranno davvero gli ultimi a ripartire. @Korgull se hai comprato i biglietti per l'anno scorso, quei biglietti saranno validi per l'anno prossimo (se si farà...) 10 Mi spiace perché spero che almeno i mercyful siano ancora in attività, oltre agli iron ovviamente dei quali ho il biglietto per il concerto dello scorso anno e anche loro saranno oggetto di rinvio. Per il futuro della musica dal vivo sono abbastanza fatalista, penso che se ci sarà la richiesta dopo la pandemia, questa verrà soddisfata, ovviamente molti falliranno ma se ci sarà una domanda molti emergeranno. Sto ovviamente parlando di strutture e servizi annessi. Se la gente non vorrà più vedere musica dal vivo, c'è poco da incolpare la Spectre o soros, è evidentemente finito un ciclo, come la musica acquistata o le discoteche giganti anni 80, non sarà colpa di nessuno ma solo della società che è cambiata. I gruppi ci sono e ci saranno, bisogna vedere se ci sono i fans o se la gente preferirà continuare a farsi gli aperitivi in centro. Staremo a vedere, i prossimi mesi saranno decisivi 9 Stò ancora aspettando il voucher per quello saltato l'anno scorso 8 Paradossalmente ripartiranno prima i concerti nei piccoli club, dove è possibile contingentare gli ingressi in base al luogo. Faranno come l'altro giorno in Spagna, tampone rapido all'ingresso ed esito in 15 minuti. Negativo? Entri e ti godi il concerto. Ora del prossimo marzo (ma mi auguro ora dell'autunno) ci si sia vaccinati tutti. 7 Si è partiti dall'anno scorso quando tutti i concerti e i festival erano stati rinviati a quest'anno, e quest'anno sono stati nuovamente posticipati all'anno prossimo: pertanto non penso che il 2022 sia la data definitiva, (e non parlo solo del Rock The Castle), parlo in generale: se il virus e i contagi dovessero continuare fino a marzo o aprile dell'anno prossimo, molto probabilmente ci sarà un nuovo rinvio, ma intanto la notizia positiva è che c'è una data fissata... 6 @ L'ImBONItore: "Ma almeno nel 77 o 91 anche se non si esibivano live, i muscicisti potevano campare di rendita grazie alla vendita dei dischi", non è necessariamente così, la fine che fecero gente come Big Star, Nick Drake, Badfinger e Cardiacs ce lo dimostra. I problemi di oggi sono gli stessi di quei tempi, cambiano solo i casi le proporzioni. 5 Io dico 2023. Nel 2022 se si faranno i primi mini concerti sarà già tanto. Senza contare che molte aziende che lavorano all'interno del Music business moriranno, quindi sarà difficile riorganizzarsi. Anche i locali e le location verranno a mancare. Molte chiuderanno. Comunque io sono ottimista. 4 Ah sicuramente una band come ad esempio i Sex Pistols fossero stati impossibilitati a fare i concerti, ad esprimere la loro lescendaria rabbia e caos dal vivo, forse eeee dico forse non avrebbero guadagnato il culto a cui oggi sono relegati. Almeno non al 100%. Ma almeno nel 77 o 91 anche se non si esibivano live, i muscicisti potevano campare di rendita grazie alla vendita dei dischi. Oggi manco piu' quello e' possibile in maniera cospicua ! A parte i soliti noti, oggi un musicista eeeeee' sulla via del falllimento. Pochi dischi venduti+niente concerti = Lacrime. 3 Meno male (si fa per dire) che adesso il mondo musicale è abbastanza statico. Vi immaginate una cosa così nel, per esempio, 77 o nel 91? Riprendi i concerti che quello che ascoltavi prima è già vecchio e dei gruppi si sarebbero già sciolti. 2 Ghagaghazzi miei, i concerti sono l'assembramento per antonomasia, dall'opera lirica fino a quella popolare. Figuratevi un concerto/evento Rock metal, come fai a stare distanziato ? E non pogare ? Gli organizzatori dell'evento avranno pensato a questo e non se la sono sentita di farlo anche masochisticamente quest'anno. Lo ripeto, seeeeenza essere troppo pessimista, il passato come lo abbiamo conosciuto per tornare come era ci vorra' tanto, tanto tanto tempo. E lo scrivo ne' da pro o contro le misure restrittive. Da osservatore, da neutro. Caghi saluti 1 Continua la Pantomima e il conseguente fallimento del mondo dello spettacolo...ci vedremo nel 2070...forse...