      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/04/21
OBSCURE FATE
Ravens Call (EP)

02/04/21
WODE
Burn in Many Mirrors

02/04/21
LUCUS
Rage of Creation

02/04/21
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
G_d’s Pee at State’s End!

02/04/21
SACRED OATH
Return of the Dragon

02/04/21
EVIL DRIVE
Demons Within

02/04/21
SPELLFORGER
Upholders of Evil

02/04/21
AVALAND
Theater of Sorcery

02/04/21
PLAGUEWIELDER
Covenant Death

02/04/21
DARKTHRONE
Shadows of Iconoclasm

CONCERTI

08/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

09/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LA TENDA - MODENA

10/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

16/04/21
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/04/21
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)

05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO
FROZEN SOUL: ecco il video di ''Arctic Stranglehold''
01/04/2021 - 09:08 (34 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
01/04/2021 - 09:08
FROZEN SOUL: ecco il video di ''Arctic Stranglehold''
04/12/2020 - 15:07
FROZEN SOUL: il video ufficiale di ''Wraith of Death''
02/11/2020 - 17:21
FROZEN SOUL: ecco il secondo brano da ''Crypt of Ice''
25/09/2020 - 19:41
FROZEN SOUL: a gennaio il debutto, ecco i dettagli e il video della titletrack
30/04/2020 - 17:52
FROZEN SOUL: firmano con la Century Media Records; al lavoro su un nuovo album
ULTIME NOTIZIE
01/04/2021 - 12:48
GARBAGE: il nuovo ‘‘No Gods No Masters’’ uscirà a giugno, ascolta il primo singolo
01/04/2021 - 12:14
PHARAOH: tornano a giugno con ‘‘The Powers that Be’’, disponibile un trailer
01/04/2021 - 11:57
VULTURE: guarda il video di ‘‘Malicious Souls’’ dal nuovo disco ‘‘Dealin' Death’’
01/04/2021 - 11:29
CROWNE: ecco i dettagli e un nuovo singolo dall’album di debutto ‘‘Kings in the North’’
01/04/2021 - 09:32
THE DEVIL WEARS PRADA: arriva il nuovo EP ''Zombie II''
01/04/2021 - 09:30
CADAVERIA: ascolta il nuovo singolo ''Shamanic Path''
01/04/2021 - 09:23
GRAVE MIASMA: i dettagli del nuovo album ''Abyss of Wraithful Deities'', guarda il video di ''Rogyap
01/04/2021 - 09:18
HAMMER KING: a giugno l'album ''Hammer King'', ascolta ''Hammerschlag''
01/04/2021 - 09:14
L`ALBA DI MORRIGAN: ecco il lyric video di ''Aiwass''
01/04/2021 - 09:10
VREID: online il video ufficiale di ''Spikes of God''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     