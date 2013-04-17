      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/04/21
OBSCURE FATE
Ravens Call (EP)

02/04/21
WODE
Burn in Many Mirrors

02/04/21
LUCUS
Rage of Creation

02/04/21
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
G_d’s Pee at State’s End!

02/04/21
SACRED OATH
Return of the Dragon

02/04/21
EVIL DRIVE
Demons Within

02/04/21
SPELLFORGER
Upholders of Evil

02/04/21
AVALAND
Theater of Sorcery

02/04/21
PLAGUEWIELDER
Covenant Death

02/04/21
DARKTHRONE
Shadows of Iconoclasm

CONCERTI

08/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

09/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LA TENDA - MODENA

10/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

16/04/21
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/04/21
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)

05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO
VREID: online il video ufficiale di ''Spikes of God''
01/04/2021 - 09:10 (35 letture)

RECENSIONI
87
73
80
80
ARTICOLI
09/11/2018
Live Report
ENSLAVED + VREID + GAAHLS WYRD + WHOREDOM RIFE
Parkteateret, Oslo, 03/11/2018
17/04/2013
Live Report
FIRE WALK WITH ME tour vol II - VREID, SOLEFALD, IN VAIN
14-15/04/2013, Colony, Travagliato(BS)/Cycle Club, Firenze
 
ALTRE NOTIZIE
01/04/2021 - 09:10
VREID: online il video ufficiale di ''Spikes of God''
10/03/2021 - 10:40
VREID: ecco il video di ''The Morning Red''
17/02/2021 - 19:56
VREID: ecco la titletrack del nuovo album ''Wild North West''
04/02/2021 - 10:30
VREID: disponibili i dettagli del nuovo album ''Wild North West''
28/09/2018 - 15:14
VREID: tutto 'Lifehunger' ascoltabile in streaming
06/09/2018 - 18:58
VREID: ecco la premiere di ''One Hundred Years''
21/08/2018 - 10:29
METALLIZED: online le playlist con Cattle Decapitation, Vreid e molti altri
09/08/2018 - 18:21
VREID: online il nuovo lyric video
19/07/2018 - 00:09
VREID: annunciato il nuovo disco, disponibili i dettagli ed un brano
29/03/2018 - 15:14
SUMMER BREEZE: confermati Satyricon, Alcest, Vreid ed altri
ULTIME NOTIZIE
01/04/2021 - 12:48
GARBAGE: il nuovo ‘‘No Gods No Masters’’ uscirà a giugno, ascolta il primo singolo
01/04/2021 - 12:14
PHARAOH: tornano a giugno con ‘‘The Powers that Be’’, disponibile un trailer
01/04/2021 - 11:57
VULTURE: guarda il video di ‘‘Malicious Souls’’ dal nuovo disco ‘‘Dealin' Death’’
01/04/2021 - 11:29
CROWNE: ecco i dettagli e un nuovo singolo dall’album di debutto ‘‘Kings in the North’’
01/04/2021 - 09:32
THE DEVIL WEARS PRADA: arriva il nuovo EP ''Zombie II''
01/04/2021 - 09:30
CADAVERIA: ascolta il nuovo singolo ''Shamanic Path''
01/04/2021 - 09:23
GRAVE MIASMA: i dettagli del nuovo album ''Abyss of Wraithful Deities'', guarda il video di ''Rogyap
01/04/2021 - 09:18
HAMMER KING: a giugno l'album ''Hammer King'', ascolta ''Hammerschlag''
01/04/2021 - 09:14
L`ALBA DI MORRIGAN: ecco il lyric video di ''Aiwass''
01/04/2021 - 09:08
FROZEN SOUL: ecco il video di ''Arctic Stranglehold''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     