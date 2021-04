GARBAGE: il nuovo ‘‘No Gods No Masters’’ uscirà a giugno, ascolta il primo singolo

Ho divorato i primi album di questa band, al tempo era una delle più innovative e fresche del genere, grazie anche alla preziosissima presenza di Butch Vig come produttore e batterista della band. Poi negli anni credo che si siano un pò persi, non tutte le loro produzioni mi sono piaciute. Non li ascolto da un pò, e onestamente al primo ascolto questo singolo non mi piace granchè... cercherò di sentire l'album per farmi un'idea più precisa.