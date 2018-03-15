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17/04/21
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05/05/21
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07/05/21
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08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO
THY CATAFALQUE: torna dopo un anno con il nuovo ''Vadak'', ascolta ''Piros-sárga''
01/04/2021 - 16:11 (90 letture)

ocram
Giovedì 1 Aprile 2021, 17.34.14
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Tamás è un moderno geniaccio dell'avangarde. Altro pezzo fantastico!
RECENSIONI
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