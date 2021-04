HELLOWEEN: presentano il singolo ''Skyfall''

02/04/2021 - 08:50 (438 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 24 Se questo e' l'antipasto non oso pensare cosa sara' il disco,bene così. Kiske sublime! 23 Pezzo costruito sull'estensione vocale di kiske, tutto ben calibrato. Trovo che questa reunion, che poi non è nemmeno reunion, semmai un'adunata dei musicisti passati nella band in fasi diverse, sia tra le più riuscite in assoluto, anche nei live si avverte una forte complicità e in situazioni come queste può uscirne solo cose buone. Secondo me sarà anche longeva, avere due cantanti così versatili, hansen......il tutto porta ad avere tante idee nuove. 22 Comunque sembra solo a me che i primi 30 secondi siano stati prei dagli Avantasia? 21 bomba atomica assoluta!!! solo a me il ritornello ricorda The Great Mystery degli Avantasia? 20 Decenni che non mi esaltavo cosí per una canzone power....aldilà del nome ingombrante sulla copertina ė una gran canzone 19 Uno che si chiama Morfeo che dorme non fa notizia 18 zzz..zzz...zzz 17 Happy happy Helloween Helloween Helloween GRANDI! 16 Mi aspettavo peggio, anzi mi è piaciuto e in certi punti è stato proprio bello sentire le voci di entrambi i cantanti e qualche sprazzo di melodia notevole. Pure le chitarre mi sono piaciute, c'è pure un assolo che mi ha preso da subito (Gerstner suonerà?). Non bisogna tanto pensare alle autocitazioni secondo me, il genere è stato coniato da loro e gli do la possibilità di fare quello che vogliono, basta non sia interamente un disco di autoiplagi 15 AlinoSky. Avresti preferito ascoltare gli Helloween 2021 con Kiske in formazione, suonare in stile Supared? Preferivi un Chameleon 2.0? Avresti preferito ascoltare gli Helloween in stile Rammstein, Jinjer o Haken? Vorresti goderti gli ACDC suonare in stile Slipknot invece che il solito loro Hard Rock sempre piu o meno uguale dal 1973? Gli Helloween quello dovevano fare e lo hanno fatto. Power Metal (trito e ritrito) anni 80\90! Come i Metallica dovevano (dovrebbero) fare Thrash Metal o i Candlemass per il Doom Metal. 14 Per me è un sì, tuttavia mi auguro che nei 5 minuti restanti ci sia spazio anche per Deris, dato che l'ho sentito solo nei cori (e che sicuramente avrà il suo spazio all'interno delle canzoni restanti) se le premesse sono queste allora ragazzi, tanto di cappello alle zucche 13 Mi metto anch'io diligentemente in coda per il 18/6. Questo brano non mi ha scatenato gli ormoni, però si ascolta molto bene. 12 Bello davvero.. I padri del Power sono tornati, potrebbe essere un disco spettacolare 11 D.R.I. Per come la vedo io, ogni canzone sul tubo, in streaming\torrent ed in tutte le altre diavolerie moderne, dovrebbero essere tagliate PER LEGGE, di una parte. Tranne le canzoni (singoli) scelti dagli artisti. Forse oggi il mondo della musica, dei CD, e del nostro METAL vivrebbe ancora in splendida forma. Non vedo l'ora di comprare il CD degli HELLOWEEN anche per potermi godere per la prima volta SKYFALL nella sua interezza. Per me, mossa di mercato azzeccata. (Voluta o non voluta) Io la vedo così 10 poi, deris canta pochissimo. Lui è il cantante degli Helloween!!! 9 per me è no. Stanno scimmiottando l'era anni 80. Sà già tutto di risentito. Speriamo nel resto dell'album 8 No vabbè, se tutto l’album è a questo livello (non facile eh)... vado in pellegrinaggio ad Amburgo. Non vedo l’ora che esca... 7 Premessa polemica: non capisco perchè una versione light. Detto ciò mi è scesa la lacrimuccia appena sono partite le chitarre, pezzo che mi piace e spero vivamente che il disco sia su questi binari. L'uso delle voci così temevo potesse essere dannoso invece sono stati bravi ad amalgamarle! Concordo con Andrea, gli Helloween sono ad oggi l'unico gruppo che ascolto nel genere power 6 No ragazzi, quel riff di chitarra iniziale non posso sentirlo... ma dove lo avevano lasciato? bellissimo! cd mio subito. Spero tutto il resto dell'album sia a questo livello. 5 Ragazzi, sto quasi piangendo dalla felicità, che vi devo dire, uno dei gruppi che ho amato di più mi sta facendo un regalo eccezionale. Questo per me è l'heavy metal, posso solo immaginare la versione completa da 12 minuti, che se queste sono le premesse, può stare accanto a Halloween e a Keeper of the seven Keys. Viva gli Helloween, viva il sempre magico buon power, alla faccia dei mille detrattori! Sono veramente emozionato. 4 Un genere musicale (Power Metal) stra-usato, consumato, abusato, suonato e risuonato, sentito e risentito un miliardo di volte. Col power ci siamo cresciuti un po tutti. (Chi più chi meno) Tanti di noi, oggi, hanno smesso quasi del tutto di ascoltare il Power. Per molti oggi è visto come un genere troppo orecchiabile, poco potente, tutto uguale e di facile ascolto. MA LORO SONO GLI HELLOWEEN!!! Il Power Metal è un genere che hanno plasmato loro! E' IL LORO GENERE. Gli appartiene di diritto. Chi ha ascoltato Stratovarius, Firewind, Fairyland, Heaven's Gate, Edguy, Rhapsody, Kamelot e altre migliaia di band, lo ha fatto quasi sempre passando per gli Helloween. Che Draghi, Conte, Gigino, Speranza, i virologi da salotto e le tv della paura iniziassero da subito a levarsi dai cojoni! E' GIUNTO IL MOMENTO DI RIACCOGLIERE NEL NOSTRO MARTORIATO STIVALE GLI HELLOWEEN DAL VIVO!! LE ZUCCHE TEDESCHE SON TORNATE, IL POWER METAL E' RISORTO. 3 Sembra come se non fosse passato un giorno da quegli anni d'oro che furono. Bravi Bravi. Prevedo un capolavoro. 2 Bel pezzo......si vede il tocco di Hansen......prepariamoci a un grande disco....peccato che per colpa del covid forse non potremmo piu’ vederli dal vivo ,e soprattutto presentare il nuovo disco in sede live......mi reputo forfunato di averli recentemente visti ad Assago e a un metro dal palco e senza mascherina. Concerto molto emozionante e con una scaletta fantastica..... Per il momento mi accontento del disco in uscita .... 1 Chiamali stupidi...gran pezzo