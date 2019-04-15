      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

06/04/21
KILLING ADDICTION
Mind of a New God

09/04/21
THE END MACHINE
Phase 2

09/04/21
MOTORJESUS
Hellbreaker

09/04/21
FM
Tough It Out (Live)

09/04/21
THE LIMIT
Caveman Logic

09/04/21
SOOTHSAYER
Echoes of the Earth

09/04/21
HORNDAL
Lake Drinker

09/04/21
SCREAMACHINE
ScreaMachine

09/04/21
THE TREATMENT
Waiting for Good Luck

09/04/21
SWEET OBLIVION
Relentless

CONCERTI

08/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

09/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LA TENDA - MODENA

10/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

16/04/21
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/04/21
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)

05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO
AVIANA: ecco il nuovo singolo
03/04/2021 - 16:42 (28 letture)

ALTRE NOTIZIE
03/04/2021 - 16:42
AVIANA: ecco il nuovo singolo
06/02/2021 - 17:12
AVIANA: online la clip del singolo ''Retaliation''
16/08/2019 - 12:25
AVIANA: disponibile un altro estratto dal loro album di debutto
01/07/2019 - 22:58
AVIANA: online il primo video dal nuovo album
15/04/2019 - 16:34
AVIANA: firmano con la Arising Empire, un singolo online e una data in Italia
ULTIME NOTIZIE
03/04/2021 - 18:19
GOATH: ascolta ''Shaped By the Unlight'' dal prossimo disco
03/04/2021 - 18:09
71TONMAN: uscirà a giugno il nuovo EP, ecco il brano ''Peace is Slavery''
03/04/2021 - 16:30
THE EMBER, THE ASH: presentano il lyric video di ''The Colossal Void''
03/04/2021 - 16:19
DISPARAITRE: annunciano la pubblicazione del terzo album, ecco un trailer
03/04/2021 - 11:19
NOCTAMBULIST: arriva il nuovo ''The Barren Form'', ascolta ''Depletion''
03/04/2021 - 11:17
CATHEXIS: dettagli e singolo del nuovo album ''Untethered Abyss''
03/04/2021 - 11:03
BONGZILLA: ecco il video di ''Earth Bong/Smoked/Mags Bags''
03/04/2021 - 00:38
ALLUVIAL: online il secondo singolo ‘‘Thy Underling’’ dal nuovo disco
03/04/2021 - 00:38
WAYWARD SONS: ascolta l’inedita ‘‘Big Day’’
03/04/2021 - 00:37
1914: a breve entreranno in studio per il terzo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     