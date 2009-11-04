SEPIROTH: dettagli e singolo del nuovo album ''Condemned to Suffer''

09/04/21
HORNDAL
Lake Drinker
09/04/21
PHLEBOTOMIZED
Pain, Resitance, Suffering (EP)
09/04/21
THE LIMIT
Caveman Logic
09/04/21
SOOTHSAYER
Echoes of the Earth
09/04/21
THE END MACHINE
Phase 2
09/04/21
SCREAMACHINE
ScreaMachine
09/04/21
THE TREATMENT
Waiting for Good Luck
09/04/21
INFINITE & DIVINE
Silver Lining
09/04/21
FORSMÁN
Dönsum í Logans Ljóma (EP)
09/04/21
WOLFCHANT
Omega: Bestia
08/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
09/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LA TENDA - MODENA
10/04/21
LANDMVRKS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
16/04/21
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/04/21
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)
05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA
10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO