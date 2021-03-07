VENUES: disponibile un estratto da ''Solace''

13/04/21
ABIGORUM
Vergessene Stille
14/04/21
GRAVEYARD OF SOULS
Infinity Equal Zero
16/04/21
HOLDING ABSENCE
The Greatest Mistake Of My Life
16/04/21
ENDSEEKER
Mount Carcass
16/04/21
ICON OF SIN (BRA)
Icon of Sin
16/04/21
TEMPLE BALLS
Pyromide
16/04/21
SPECTRAL WOUND
A Diabolic Thirst
16/04/21
CANNIBAL CORPSE
Violence Unimagined
16/04/21
THE VINTAGE CARAVAN
Monuments
16/04/21
BLACK ORCHID EMPIRE
Live in the Studio (EP)
16/04/21
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/04/21
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)
05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
08/05/21
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CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
09/05/21
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TRAFFIC CLUB - ROMA
10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO
11/05/21
DEATHSTARS
LARGO VENUE - ROMA
12/05/21
DEATHSTARS
LEGEND CLUB - MILANO
14/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)